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أحمد مجدي

ما القنوات الناقلة لمباراة الاتفاق والنصر في دوري روشن السعودي 2024-2025؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

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تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الاتفاق والنصر في دوري روشن السعودي 2024-2025؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يطمح النصر لتلافي آثار البداية المترنحة في دوري روشن السعودي 2024-2025 حين يواجه الاتفاق على ملعب الأخير في الجولة الرابعة من عمر المسابقة.

النصر يحتل المركز السابع غير المعتاد بالنسبة له، برصيد 5 نقاط من 3 مباريات، بواقع انتصار وتعادلين.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الاتفاق والنصر في دوري روشن السعودي 2024-2025.. وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ما موعد مباراة الاتفاق والنصر في دوري روشن السعودي 2024-2025؟

موعد مباراة الاتفاق والنصر في دوري روشن السعودي 2024-2025، هو الجمعة 20 سبتمبر 2024، على ملعب نادي الاتفاق.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في التاسعة مساء بتوقيت السعودية ومصر.

المباراة التالية

ما القنوات الناقلة لمباراة الاتفاق والنصر في دوري روشن السعودي 2024-2025؟

تُنقل مباراة الاتفاق والنصر في دوري روشن السعودي 2024-2025 عبر مجموعة قنوات SSC SPORTS.

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كيف تشاهد مباراة الاتفاق والنصر في دوري روشن السعودي 2024-2025 عبر الإنترنت؟

يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباريات دوري روشن السعودي 2024-2025 عبر الإنترنت، وذلك عبر الاشتراك في تطبيق "شاهد".

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المباراةالاتفاق - النصر
التاريخالجمعة 20 سبتمبر 2024
الموعد21:00 السعودية ومصر
الملعبنادي الاتفاق
القنوات الناقلة

SSC SPORT 1 HD

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التعليقعيسى الحربين
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