ما القنوات الناقلة لمباراة الاتفاق والأهلي في دوري روشن السعودي 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

لحساب مباريات الجولة 25 من دوري روشن السعودي 2023-2024، يحل الأهلي ضيفًا ثقيلًا أمام الاتفاق، على ملعب الأمير محمد بن فهد.
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الأهلي يدخل المباراة بهدف مصالحة الجماهير، بعد الخسارة من النصر في الجولة الماضية، ويريد الراقي التمسك بفرصه في التأهل إلى دوري أبطال آسيا الموسم المقبل.
في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الاتفاق والأهلي في الجولة 25 من دوري روشن السعودي 2023-2024، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟
المباراة التالية
ما موعد مباراة الاتفاق والأهلي في دوري روشن السعودي 2023-2024؟
موعد مباراة الاتفاق والأهلي في دوري روشن السعودي 2023-2024 هو يوم الجمعة 29 مارس 2024 على استاد الأمير محمد بن فهد.
وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية، الثامنة بتوقيت مصر.
ما القنوات الناقلة لمباراة الاتفاق والأهلي في دوري روشن السعودي 2023-2024؟
تذاع مباريات دوري روشن السعودي 2023-2024 على شبكة قنوات SSC السعودية، ستجد مباراة الاتفاق والأهلي على شاشتها.
وسوف يتم نقل المباراة عبر قناة SSC Sports HD 5 بتعليق عيسى الحربين.
كيف تشاهد مباراة الاتفاق والأهلي في دوري روشن السعودي 2023-2024 عبر الإنترنت؟
يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباريات دوري روشن السعودي لموسم 2023-24 عبر الإنترنت، وذلك عبر الاشتراك في تطبيق "شاهد".
وسوف يتم إذاعة مباراة الاتفاق والأهلي عبر تطبيق شاهد.
|المباراة
|الاتفاق - الأهلي
|التاريخ
|الجمعة 29 مارس 2024
|الموعد
|21:00 السعودية، 20:00 مصر
|الملعب
|الأمير محمد بن فهد
|القنوات الناقلة
|التعليق
|عيسى الحربين
عبد العزيز الزيد