ما القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد وريال بيتيس الودية التحضيرية لموسم 2024-2025؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد وريال بيتيس الودية التحضيرية لموسم 2024-2025 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

ومن المنتظر أن يلعب النمور، أمام ريال بيتيس الإسباني في رابع التجارب الودية على ملعب بينيتو فيامارين، بعد الهزيمة من إلتشي وإشبيلية وفارينزي.

ومن المنتظر أن يلعب النمور، أمام ريال بيتيس الإسباني في رابع التجارب الودية على ملعب بينيتو فيامارين، بعد الهزيمة من إلتشي وإشبيلية وفارينزي.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد وريال بيتيس الودية التحضيرية لموسم 2024-2025، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

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ما موعد مباراة الاتحاد وريال بيتيس الودية التحضيرية لموسم 2024-2025؟

موعد مباراة ريال بيتيس والاتحاد الودية، هو يوم السبت 3 أغسطس 2024، على ملعب بينيتو فيامارين.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت السعودية ومصر.

ما القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد وريال بيتيس الودية التحضيرية لموسم 2024-2025؟

لم تحصل أي قناة على حقوق بث إذاعة المباراة تلفزيونيًا، ولكن يمكن متابعة اللقاء عبر تطبيق STC على الهواتف الذكية.

كيف تشاهد مباراة الاتحاد وريال بيتيس الودية التحضيرية لموسم 2024-2025 عبر الإنترنت؟

يمكن متابعة لقاء الاتحاد وريال بيتيس الودية التحضيرية لموسم 2024-2025 عبر تطبيق STC على الهواتف الذكية.