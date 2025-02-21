ما القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والهلال في دوري روشن السعودي 2024-2025؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والهلال في دوري روشن السعودي 2024-2025؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستقبل الاتحاد، نظيره الهلال، في قمة مباريات الجولة الحادية والعشرين من دوري روشن السعودي 2024-2025 على ملعب الإنماء الذي يطلق عليه بشكل أكثر شيوعًا "الجوهرة المشعة" .

المباراة تأتي وسط تنافس صارخ بين الفريقين العملاقين، فالاتحاد يتصدر ترتيب دوري روشن السعودي بفارق أربع نقاط عن الهلال حامل اللقب، والذي فقد نقاطًا سهلة في الأسابيع الأخيرة ويطمح للتعويض.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والهلال في دوري روشن السعودي 2024-2025.. وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.

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ما موعد مباراة الاتحاد والهلال في دوري روشن السعودي 2024-2025؟

موعد مباراة الاتحاد والهلال في دوري روشن السعودي 2024-2025 هو السبت 22 فبراير 2025 على ملعب الإنماء الذي كان يطلق عليه سابقًا "الجوهرة المشعة"..

وتنطلق صافرة البداية في الثامنة والنصف مساء بتوقيت السعودية، السابعة والنصف بتوقيت مصر..

ما القنوات الناقلة ل مباراة الاتحاد والهلال في دوري روشن السعودي 2024-2025؟

تُنقل مباراة الاتحاد والهلال في دوري روشن السعودي 2024-2025 عبر مجموعة قنوات SSC SPORTS.

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كيف تشاهد مباراة الاتحاد والهلال في دوري روشن السعودي 2024-2025 عبر الإنترنت؟

يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباريات دوري روشن السعودي 2024-2025 عبر الإنترنت، وذلك عبر الاشتراك في تطبيق "شاهد".