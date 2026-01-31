Goal.com
مباشر
دوري روشن السعودي
team-logoالاتحاد
team-logoالنجمة
ما القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والنجمة في دوري روشن السعودي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والنجمة في دوري روشن السعودي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستضيف الاتحاد، نظيره النجمة، في مواجهة هامة ضمن مواجهات الجولة العشرين من دوري روشن السعودي 2025-2026، والتي تجمع بينهما على استاد الإنماء.

الاتحاد يدخل المباراة وعينه على الفوز كي يقترب من المناطق المتقدمة خصوصًا أن المباراة سهلة نظريًا إذ يلتقي النجمة صاحب المركز الأخير.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والنجمة في دوري روشن السعودي 2025-2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة الاتحاد والنجمة في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

موعد مباراة الاتحاد والنجمة في دوري روشن السعودي 2025-2026 هو يوم الأحد 1 فبراير 2026، على استاد الإنماء.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الثامنة والنصف مساءً بتوقيت السعودية، التاسعة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والنجمة في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

حصلت شبكة قنوات ثمانية، على حقوق بث مباريات دوري روشن السعودي 2025-2026، وستنقل المباراة على شاشتها.

القنوات الناقلةالتعليق
ثمانية 

ما تردد قنوات ثمانية الناقلة لمباراة الاتحاد والنجمة في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

يمكن مشاهدة قنوات ثمانية في القمرين الصناعي، نايل سات وعرب سات، عبر الترددات الآتية:

القمرعرب سات
التردد11919
الاستقطابأفقي (H)
معدل الترميز27500
معدل الخطأ3/4
القمرنايل سات
التردد12360
الاستقطابعمودي (V)
معدل الترميز27500
معدل الخطأ3/4

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة الاتحاد والنجمة في دوري روشن السعودي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

أطلقت شبكة ثمانية تطبيقًا خاصًا يمكن من خلاله مشاهدة مباراة الاتحاد والنجمة في دوري روشن السعودي 2025-2026 عبر الإنترنت.

لتحميل تطبيق ثمانية عبر Google Play لهواتف أندرويد .. من هنا

لتحميل تطبيق ثمانية عبرApp Store لهواتف آيفون   ..من هنا

التشكيل المتوقع لمباراة الاتحاد والنجمة في دوري روشن السعودي 2025-2026

التشكيلات المحتملة الاتحاد ضد النجمة

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • سيرجيو كونسيساو

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • ماريو سيلفا

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

نتائج الاتحاد والنجمة في المباريات الأخيرة

الاتحاد
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
6/7
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
4/5

النجمة
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
5/8
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين
4/5

تاريخ المواجهات بين الاتحاد والنجمة في المباريات الخمس الأخيرة

الاتحاد

المباراة الأخيرة

النجمة

1

انتصار

0

تعادل

0

انتصار

1

الأهداف المسجلة

0
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
0/1
سجل كلا الفريقين
0/1

ترتيب الاتحاد والنجمة في دوري روشن السعودي 2025-2026

