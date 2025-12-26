تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
دوري روشن السعودي
team-logoالاتحاد
team-logoالشباب
شاهد من أي مكان في العالم عبر
أحمد مجدي

ما القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والشباب في دوري روشن السعودي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والشباب في دوري روشن السعودي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت..

يستضيف الهلال، نظيره الشباب، في مواجهة من العيار الثقيل ضمن مواجهات الجولة الحادية عشرة من دوري روشن السعودي 2025-2026، والتي تجمع بينهما على ملعب الإنماء.

الاتحاد يدخل المباراة في المركز السابع وعينه على تحقيق انتصار يقربه من المربع الذهبي في ظل ابتعاد النمور عن المنافسة على اللقب بشكل كبير من أول الجولات.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والشباب في دوري روشن السعودي 2025-2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة الاتحاد والشباب في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

موعد مباراة الاتحاد القادمة ضد الشباب في دوري روشن السعودي 2025-2026 هو يوم السبت 27 ديسمبر 2025، على ملعب الإنماء.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الثامنة والنصف مساءً بتوقيت السعودية، التاسعة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات.

دوري روشن السعودي
الاتحاد crest
الاتحاد
الاتحاد
الشباب crest
الشباب
الشباب
crest
دوري روشن السعودي - دوري روشن السعودي

ما القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والشباب في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

حصلت شبكة قنوات ثمانية، على حقوق بث مباريات دوري روشن السعودي 2025-2026، وستنقل المباراة على شاشتها.

القنوات الناقلةالتعليق
ثمانيةمشاري القرني

ما تردد قنوات ثمانية الناقلة لمباراة الاتحاد والشباب في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

يمكن مشاهدة قنوات ثمانية في القمرين الصناعي، نايل سات وعرب سات، عبر الترددات الآتية:

القمرعرب سات
التردد11919
الاستقطابأفقي (H)
معدل الترميز27500
معدل الخطأ3/4
القمرنايل سات
التردد12360
الاستقطابعمودي (V)
معدل الترميز27500
معدل الخطأ3/4

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة الاتحاد والشباب في دوري روشن السعودي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

أطلقت شبكة ثمانية تطبيقًا خاصًا يمكن من خلاله مشاهدة مباراة الاتحاد والشباب في دوري روشن السعودي 2025-2026 عبر الإنترنت.

لتحميل تطبيق ثمانية عبر Google Play لهواتف أندرويد .. من هنا

لتحميل تطبيق ثمانية عبرApp Store لهواتف آيفون   ..من هنا

شاهد البث المباشر في أي مكان بالعالم باستخدام Nord VPNاشترك الآن!

التشكيل المتوقع لمباراة الاتحاد والشباب في دوري روشن السعودي 2025-2026

التشكيلات المحتملة الاتحاد ضد الشباب

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • سيرجيو كونسيساو

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • إيمانول ألجواسيل

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

نتائج الاتحاد والشباب في المباريات الأخيرة

الاتحاد
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
9/7
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
3/5

الشباب
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
4/7
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
1/5
سجل كلا الفريقين
3/5

تاريخ المواجهات بين الاتحاد والشباب في المباريات الخمس الأخيرة

الاتحاد

آخر 5 مباريات

الشباب

4

انتصارات

0

تعادل

1

انتصار

13

الأهداف المسجلة

9
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
5/5
سجل كلا الفريقين
5/5

ترتيب الاتحاد والشباب في دوري روشن السعودي 2025-2026

إعلان

ENJOYED THIS STORY?

Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

0