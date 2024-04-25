ما القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والشباب في دوري روشن السعودي 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والشباب في الجولة 29 من دوري روشن السعودي 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

SHAHID

لحساب مباريات الجولة 29 من دوري روشن السعودي 2023-2024، يستضيف الاتحاد نظيره الشباب على ملعب الجوهرة المشعة.

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الاتحاد يتمسك بحظوظه لخطف المركز الثالث من الأهلي، ويسعى لتقديم مباراة قوية قبل مواجهة الهلال في نصف نهائي كأس الملك السعودي.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والشباب في الجولة 29 من دوري روشن السعودي 2023-2024، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

ما موعد مباراة الاتحاد والشباب في دوري روشن السعودي 2023-2024؟

موعد مباراة الاتحاد والشباب في دوري روشن السعودي 2023-2024 هو يوم الجمعة 26 أبريل 2024 على ملعب الجوهرة المشعة.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام التاسعة مساءً بتوقيت السعودية ومصر.

ما القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والشباب في دوري روشن السعودي 2023-2024؟

تذاع مباريات دوري روشن السعودي 2023-2024 على شبكة قنوات SSC السعودية، ستجد مباراة الاتحاد والشباب على شاشتها.

وسوف يتم نقل المباراة على قناة SSC SPORT 1 HD بتعليق كلًا من فارس عوض وحاتم بطيشة.

كيف تشاهد مباراة الاتحاد والشباب في دوري روشن السعودي 2023-2024 عبر الإنترنت؟

يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباريات دوري روشن السعودي لموسم 2023-24 عبر الإنترنت، وذلك عبر الاشتراك في تطبيق "شاهد".

وسوف يتم إذاعة مباراة الاتحاد والشباب عبر تطبيق شاهد.

المباراة الاتحاد - الشباب التاريخ الجمعة 26 أبريل 2024 الموعد 21:00 السعودية ومصر، 22:00 الإمارات الملعب الجوهرة المشعة القنوات الناقلة SSC SPORT 1 HD البث عبر الإنترنت التعليق فارس عوض حاتم بطيشة

SHAHID



