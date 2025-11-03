ما القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والشارقة في دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستقبل ملعب الانماء مباراة هامة وقوية تجمع بين الاتحاد والشارقة، ضمن مواجهات الجولة الرابعة من دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026.

ويدخل الاتحاد المباراة، بهدف مصالحة الجماهير بعد البداية المخيبة للآمال في البطولة، والخسارة في أول مباراتين، قبل أن يفوز على الشرطة في اللقاء الأخير.

على الجانب الآخر يطمح الشارقة لتحسين وضعه في جدول الترتيب، حيث افتتح الفريق الإماراتي، مشواره بفوز مثير على الغرافة، ثم تعادل مع السد، قبل أن يسقط أمام تراكتور، في الجولة الأخيرة.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والشارقة في دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.

ما موعد مباراة الاتحاد والشارقة في دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026؟

موعد مباراة الاتحاد والشارقة في الجولة الرابعة من دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026 هو يوم الثلاثاء 4 نوفمبر 2025، على ملعب الإنماء.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة والربع مساءً بتوقيت السعودية، العاشرة والربع بتوقيت الإمارات

ما القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والشارقة في دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026؟

تمتلك شبكة بي إن سبورتس وقنوات الكأس حقوق بث مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة بشكل حصري، لذا يمكنك مشاهدة مباراة الاتحاد والشارقة في دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026، عبر شاشتهم.

وخصصت بي إن سبورتس قناة beIN SPORTS 3 HD بتعليق عامر الخوذيري، بينما يأتي اللقاء عبر الكأس 7 بصوت أحمد الطيب.

كيف تشاهد مباراة الاتحاد والشارقة في دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة الاتحاد والشارقة في دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".

كما يتم نقل اللقاء عبر تطبيق شووف الخاص بقنوات الكأس.

نتائج الاتحاد والشارقة في المباريات الأخيرة

تاريخ المواجهات بين الاتحاد والشارقة في الخمس مباريات الأخيرة

ترتيب الاتحاد والشارقة في دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026