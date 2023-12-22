ما القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والرائد في دوري روشن السعودي 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والرائد في الجولة 18 من دوري روشن السعودي 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

SHAHID

يعود الاتحاد من جديد إلى أجواء الكرة السعودية من خلال مباراة جديدة يواجه فيها الرائد وذلك بعد إقصاء العميد من كأس العالم للأندية 2023 على يد الأهلي المصري.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

رفاق كريم بنزيما يسعون للفوز ولا شيء آخر لضمان ألا تكون التعثرات أكثر صعوبة بعد ذلك في ظل صعوبة مواصلة الدفاع عن لقب الدوري السعودي.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والرائد في الجولة الثامنة عشر من دوري روشن السعودي 2023-2024، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

متى موعد مباراة الاتحاد والرائد في دوري روشن السعودي 2023-2024؟

موعد مباراة الاتحاد والرائد في دوري روشن السعودي 2023-2024 هو يوم السبت 23 ديسمبر 2023 على ملعب الأمير عبد الله الفيصل.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 21:00 بتوقيت السعودية، 20:00 بتوقيت مصر.

ما القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والرائد في دوري روشن السعودي 2023-2024؟

تذاع مباريات دوري روشن السعودي عبر قنوات SSC في الوطن العربي والشرق الأوسط، وبالتأكيد ستجد مباراة الاتحاد والرائد على شاشتها وبالتحديد عبر قناة SSC HD.

وسوف يتم إذاعة المباراة عبر قناة SSC Extra 1 HD.

كيف تشاهد مباراة الاتحاد والرائد في دوري روشن السعودي 2023-2024 عبر الإنترنت؟

يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباريات دوري روشن السعودي لموسم 2023-24 عبر الإنترنت، وذلك عبر الاشتراك في تطبيق "شاهد".

وسوف يتم إذاعة مباراة الاتحاد والرائد عبر تطبيق شاهد بتعليق حمادة العنزي.

المباراة الحزم - الأهلي الموعد السبت 23 ديسمبر 2023 التوقيت 21:00 السعودية 20:00 مصر الملعب الأمير عبد الله الفيصل القنوات الناقلة شاهد التعليق عبد الله المحيسن

SHAHID



