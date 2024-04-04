تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والتعاون في دوري روشن السعودي 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

SHAHID

سيكون الاتحاد على موعد مع مواجهة قوية ضد التعاون ضمن مباريات الجولة 27 من دوري روشن السعودي 2023-2024.

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يدخل الاتحاد المباراة، بهدف مصالحة الجماهير عقب السقوط في ديربي جدة أمام الأهلي بالجولة الماضية، وسيعمل على الخروج بنقاط المباراة كاملة، ليتمسك بحظوظه في التأهل لدوري أبطال آسيا الموسم القادم.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والتعاون في الجولة 27 من دوري روشن السعودي 2023-2024، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

ما موعد مباراة الاتحاد والتعاون في دوري روشن السعودي 2023-2024؟

موعد مباراة الاتحاد والتعاون في دوري روشن السعودي 2023-2024 هو الجمعة 5 أبريل 2024 على ملعب الجوهرة المشعة.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 22:00 بتوقيت السعودية، 21:00 بتوقيت مصر.

ما القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والتعاون في دوري روشن السعودي 2023-2024؟

تذاع مباريات دوري روشن السعودي 2023-2024 على شبكة قنوات SSC السعودية، ستجد مباراة الاتحاد والتعاون على شاشتها.

وسوف يتم نقل المباراة بتعليق عيسى الحربين.

كيف تشاهد مباراة الاتحاد والتعاون في دوري روشن السعودي 2023-2024 عبر الإنترنت؟

يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباريات دوري روشن السعودي لموسم 2023-24 عبر الإنترنت، وذلك عبر الاشتراك في تطبيق "شاهد".

وسوف يتم إذاعة مباراة ضمك والنصر عبر تطبيق شاهد.

المباراة الاتحاد - التعاون التاريخ الجمعة 5 أبريل 2024 الموعد 22:00 السعودية، 21:00 مصر الملعب الجوهرة المشعة القنوات الناقلة التعليق عيسى الحربين

SHAHID



