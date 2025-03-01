ما القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والأخدود في دوري روشن السعودي 2024-2025؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والأخدود في دوري روشن السعودي 2024-2025؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يطمح الاتحاد في مواصلة مسيرته في دوري صعب للغاية تواجهه فيه منافسة شرسة مع الهلال، الذي يريد بدوره الحفاظ على لقب دوري روشن الذي يحمله.

النمور يتصدرون الدوري السعودي رغم التعثر أمام الخليج بعد التعادل الإيجابي بهدف لمثله، لكن لا يزال مبتعدًا بالصدارة بفارق خمس نقاط.

في الجولة 23 من دوري روشن السعودي 2024-2025 يستضيف الاتحاد نظيره الأخدود، ويدخل النمور المباراة بهدف الفوز ولا شيء آخر.

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في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والأخدود في دوري روشن السعودي 2024-2025.. وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.

ما موعد مباراة الاتحاد والأخدود في دوري روشن السعودي 2024-2025؟

موعد مباراة الاتحاد والأخدود في الجولة 23 من دوري روشن السعودي 2024-2025 هو الأحد 2 مارس 2025 على ملعب الإنماء المعروف باسم الجوهرة المشعة سابقًا.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت السعودية، التاسعة بتوقيت مصر.

ما القنوات الناقلة ل مباراة الاتحاد والأخدود في دوري روشن السعودي 2024-2025؟

تُنقل مباراة الخليج والاتحاد في دوري روشن السعودي 2024-2025 عبر مجموعة قنوات SSC SPORTS.

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كيف تشاهد مباراة الاتحاد والأخدود في دوري روشن السعودي 2024-2025 عبر الإنترنت؟

يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباريات دوري روشن السعودي 2024-2025 عبر الإنترنت، وذلك عبر الاشتراك في تطبيق "شاهد".