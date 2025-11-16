ما القنوات الناقلة لمباراة ألمانيا وسلوفاكيا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستضيف منتخب ألمانيا نظيره سلوفاكيا في مواجهة ضمن الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

يقع المنتخبان ضمن المجموعة الأولى، رفقة لوكسمبورج وأيرلندا الشمالية، ويأمل رفاق الحارس مانويل نوير في تأكيد الصدارة التي تؤهلهم إلى المونديال، ويكفي التعادل لتأهل المانشافت على حساب المنتخب السلوفاكي، على الرغم من تعادلهم في النقاط، ولكن فارق الأهداف لصالح المنتخب الألماني.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة ألمانيا وسلوفاكيا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

موعد مباراة ألمانيا وسلوفاكيا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 والقنوات الناقلة

ما موعد مباراة ألمانيا وسلوفاكيا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026؟

موعد مباراة ألمانيا وسلوفاكيا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، هو يوم الإثنين 17 نوفمبر 2025، على ملعب ريد بول آرينا لايبزيج.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة وخمس وأربعين دقيقة مساءً بتوقيت السعودية، الحادية عشرة وخمس وأربعين دقيقة بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة ألمانيا وسلوفاكيا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026؟

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، حقوق بث التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 ، ومن المنتظر أن تقوم بإذاعة مباراة ألمانيا وسلوفاكيا عبر شاشتها.

وسوف يتم نقل المواجهة عبر قناة beIN SPORTS HD 1 بتعليق علي محمد علي.

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة ألمانيا وسلوفاكيا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة ألمانيا وسلوفاكيا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".

وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.

التشكيل المتوقع لمباراة ألمانيا وسلوفاكيا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026

الإصابات واللاعبون الموقوفون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون

نتائج ألمانيا وسلوفاكيا في المباريات الأخيرة

تاريخ مواجهات ألمانيا وسلوفاكيا في المباريات الخمس الأخيرة

ترتيب ألمانيا وسلوفاكيا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026