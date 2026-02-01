ما القنوات الناقلة لديربي السعودية بين الهلال والأهلي في دوري روشن السعودي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستضيف الهلال، نظيره الأهلي، في مواجهة قوية في ديربي السعودية ضمن مواجهات الجولة 20 من دوري روشن السعودي 2025-2026، والتي تجمع بينهما على استاد المملكة أرينا.

الهلال يدخل المباراة وعينه على تحقيق الفوز بعد التعادل في مباراتين على التوالي أمام الرياض والقادسية وتقليص الفارق مع النصر إلى 3 نقاط فقط.

وعلى الزعيم الحذر من الأهلي، إذ يعيش أفضل فتراته في الموسم وضعته في المركز الثالث متساوي مع النصر في النقاط برصيد 43 نقطة، كما أنّ العالمي سوف يواجه الرياض قبل ديربي السعودية وفي حال الفوز سيدخل كل فريق باحثًا عن الانتصار.

الأهلي قادر بالفوز على التساوي في النقاط مع الهلال، مما ينعش المنافسة ويشعلها في دوري روشن.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الهلال والأهلي في دوري روشن السعودي 2025-2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد كلاسيكو الهلال والأهلي في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

موعد كلاسيكو الهلال والأهلي في الجولة 20 دوري روشن السعودي 2025-2026 هو يوم الإثنين 2 فبراير 2026، على استاد المملكة أرينا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الثامنة والنصف مساءً بتوقيت السعودية، التاسعة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لكلاسيكو الهلال والأهلي في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

حصلت شبكة قنوات ثمانية، على حقوق بث مباريات دوري روشن السعودي 2025-2026، وستنقل المباراة على شاشتها.

وسوف يتم نقل المواجهة عبر ثمانية 1 بتعليق فارس عوض.

ما تردد قنوات ثمانية الناقلة لكلاسيكو الهلال والأهلي في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

يمكن مشاهدة قنوات ثمانية في القمرين الصناعي، نايل سات وعرب سات، عبر الترددات الآتية:

كيف تشاهد البث المباشر لكلاسيكو الهلال والأهلي في دوري روشن السعودي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

أطلقت شبكة ثمانية تطبيقًا خاصًا يمكن من خلاله مشاهدة كلاسيكو الهلال والأهلي في دوري روشن السعودي 2025-2026 عبر الإنترنت.

لتحميل تطبيق ثمانية عبر Google Play لهواتف أندرويد .. من هنا

لتحميل تطبيق ثمانية عبرApp Store لهواتف آيفون ..من هنا

التشكيل المتوقع لكلاسيكو الهلال والأهلي في دوري روشن السعودي 2025-2026

