ما القنوات الناقلة لمباراة الهلال والاتحاد في كلاسيكو دوري روشن السعودي 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لكلاسيكو السعودية بين الهلال والاتحاد في دوري روشن 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

SHAHID

يستضيف ملعب المملكة أرينا مباراة الهلال والاتحاد في كلاسيكو السعودية ضمن منافسات الجولة 22 لمنافسات دوري روشن السعودي 2023-2024.

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الهلال هو صاحب المركز الأول في دوري روشن السعودي وبفارق 7 نقاط كاملة عن النصر، و بالتالي لا يرغب في أي تعثر رغم صعوبة المواجهة.

أما الاتحاد فيعيش فترة جيدة في ظل تألق عبدالرزاق حمد الله في الآونة الأخيرة وهو ما يجعل المباراة صعبة للغاية، خاصة وأنّها المواجهة الأولى من ثلاث مباريات بين الفريق خلال الفترة المقبلة.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لكلاسيكو السعودية بين الهلال والاتحاد في الجولة 22 من دوري روشن 2023-2024، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

متى موعد كلاسيكو السعودية بين الهلال والاتحاد في دوري روشن 2023-2024؟

موعد كلاسيكو السعودية بين الهلال والاتحاد في دوري روشن 2023-2024 هو الجمعة 1 مارس 2024 على ملعب المملكة أرينا.

ومن المقرر أن تُقام المباراة في الثامنة مساءً بتوقيت السعودية، السابعة مساء بتوقيت مصر.

ما القنوات الناقلة لكلاسيكو السعودية بين الهلال والاتحاد في دوري روشن 2023-2024؟

تذاع مباريات دوري روشن السعودي عبر قنوات SSC في الوطن العربي والشرق الأوسط، وبالتأكيد ستجد كلاسيكو السعودية بين الهلال والاتحاد على شاشتها.

بالتحديد عبر قناتي SSC SPORT 1 HD بتعليق فهد العتيبي و SSC SPORT 5 HD بتعليق محمد حسين، بجانب قناة SSC SPORT 1 SD المفتوحة بتعليق فهد عريشي.

كيف تشاهد كلاسيكو السعودية بين الهلال والاتحاد في دوري روشن 2023-2024 عبر الإنترنت؟

يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباريات دوري روشن السعودي لموسم 2023-24 عبر الإنترنت، وذلك عبر الاشتراك في تطبيق "شاهد".

وسوف يتم إذاعة كلاسيكو السعودية بين الهلال والاتحاد عبر تطبيق شاهد.

المباراة الهلال - الاتحاد التاريخ الجمعة 1 مارس 2024 الموعد 20:00 السعودية، 19:00 مصر الملعب المملكة أرينا القنوات الناقلة التعليق فهد العتيبي

SHAHID



