ما الفرق المتأهلة إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2023 -2024؟

تعرف على الأندية التي حجزت مقاعدها في دور نصف النهائي من منافسات موسم 2023-2024 في بطولة دوري أبطال أوروبا.

تستمر الأدوار الحاسمة من دوري أبطال أوروبا 2023-2024 مع اقتراب اكتمال الأندية المتأهلة إلى نصف نهائي المسابقة.

البطولة التي يحمل مانشستر سيتي لقبها، بعد أن حققها الموسم الماضي للمرة الأولى في تاريخه، باتت تشمل الآن العمالقة الأكثر أهمية في القارة الأوروبية حاليًا.

ونستعرض معكم في "جول" الأندية التي تأهلت إلى دور نصف النهائي في منافسات موسم 2023-2024 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

جدول مباريات دوري أبطال أوروبا 2023-2024، والقنوات الناقلة

ما الفرق المتأهلة لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2023-2024؟

بصورة رسمية تأهلت الأندية الآتية لدور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا:

بوروسيا دورتموند باريس سان جيرمان ريال مدريد بايرن ميونخ

ما هو نظام قرعة دور نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2023-2024؟

أجريت القرعة بين الفرق المتأهلة إلى ربع النهائي، وأسفرت عن مسار يوجد به كل من "برشلونة وباريس سان جيرمان وبوروسيا دورتموند وأتلتيكو مدريد" على أن يتأهل فريقان من بين هذه الفرق الأربعة إلى نصف النهائي الأول.

بينما هناك مسار آخر يتشكل من "ريال مدريد ومانشستر سيتي وبايرن ميونخ وآرسنال" على أن يتأهل فريقان من بين هذه الفرق الأربعة إلى نصف النهائي الثاني.

ما هو موعد دور نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2023-2024؟

بالنسبة لمباريات نصف النهائي، فيقام الذهاب يومي 30 أبريل و1 مايو 2024.

أما الإياب فتقام مباراتاه يومي 7-8 مايو 2024 أي بعد الذهاب بأسبوع كما المعتاد..