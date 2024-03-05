تعرف على الأندية التي حجزت مقاعدها في دور ربع النهائي من منافسات موسم 2023-2024 في بطولة دوري أبطال أوروبا.

تبدأ الأدوار الحاسمة من دوري أبطال أوروبا 2023-2024 مع اقتراب اكتمال الأندية المتأهلة إلى ربع نهائي المسابقة.

وقد ضمن كل من بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان الصعود الرسمي إلى ربع النهائي، بعد أن تفوق الأول على لاتسيو 3-1 بمجموع مباراتي الذهاب والعودة وتخطى الثاني عقبة ريال سوسييداد في ثمن النهائي بالفوز عليه 4-1 في مجموع المباراتين.

ونستعرض معكم في "جول" الأندية التي تأهلت إلى دور ربع النهائي في منافسات موسم 2023-2024 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ما الفرق المتأهلة لربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2023-2024؟

بصورة رسمية تأهلت الأندية الآتية لدور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا:

بايرن ميونخ باريس سان جيرمان

ما هو نظام قرعة دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2023-2024؟

بداية من هذا الدور لا توجد أي قواعد تمنع أي فريق من مواجهة الآخر، فجميع الاحتمالات مفتوحة ويمكن أن يتقابل فريقان من نفس البلد، على عكس الأدوار السابقة.

وستحدد القرعة مسارات الفرق الثمانية المشاركة من ربع النهائي وحتى النهائي، وسيتم على أساسها تحديد مباريات نصف النهائي.

ما هو موعد دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2023-2024؟

ستقام مباريات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا يومي 9-10 أبريل 2024..

أما مباريات الإياب، فتقام يومي 16-17 أبريل 2024 أي بعد الذهاب بأسبوع واحد.