ما السبب؟ رونالدو يغادر السعودية في رحلة آسيوية خاصة

تعرف على سبب سفر رونالدو في رحلة آسيوية خاصة!

غادر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر، العاصمة السعودية الرياض خلال الساعات الماضية، في رحلة آسيوية خاصة مع بداية الأجازة التي حصل عليها لاعبي دوري روشن السعودي.

وانتهت منافسات دوري روشن السعودي مساء الأربعاء الماضي، بعدما أقيمت مباريات الجولة 30 والأخيرة، ضمن منافسات البطولة، وتوج بها الاتحاد وحل النصر وصيفًا.

وانتشرت صورة لرونالدو عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، بعد وصوله إلى سنغافورة، في رحلة آسيوية ببداية الإجازة التي حصل عليها.

وكان رونالدو قد نشر خلال شهر مايو صورة له رفقة مجموعة من الأطفال في سنغافورة عبر حسابه على "إنستجرام"، وأعلن خلالها عن زيارته في شهر يونيو لأكاديمية بيتر ليم.

بيتر ليم هو ملياردير سنغافوري، ويتولى حاليًا رئاسة نادي فالنسيا الإسباني، حيث يعاني الفريق من أزمات خلال الوقت الحالي، ويواجه خطر الهبوط إلى دوري الدرجة الثانية الإسباني.