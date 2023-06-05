ما السبب؟ أندريس إنييستا ممنوع من اللعب بقميص برشلونة في وديته ضد فريقه الياباني!

فيسيل كوبي قرر منع إنييستا من ارتداء قميص برشلونة في المباراة الودية بين الفريقين..

لن يتمكن أندريس إنييستا نجم نادي فيسيل كوبي الياباني من تحقيق حلمه وارتداء قميص برشلونة الإسباني، فريقه السابق، خلال المباراة الودية التي ستجمع الناديين في اليابان.

إنييستا كان متحمسًا للمباراة الودية بين نادييه الحالي والسابق، حيث أراد أن يلعب شوطًا مع برشلونة والآخر مع فيسيل كوبي، ومع ذلك فإن الفكرة لن تدخل حيز التنفيذ.

صحيفة "سبورت" الإسبانية كشفت أن فيسيل كوبي يفضل أن يلعب نجمه بقميصه فقط، وألا يرتدى قميصًا آخر في المباراة الودية.

السبب في ذلك هو أن فيسيل كوبى يرى أن مواجهة برشلونة لها تأثير إعلامي كبير، خاصة في اليابان، وهو يريدون أن يظهر إنييستا فيها بقميصهم فقط.

ومن المقرر أن تكون هذه هي المباراة قبل الأخيرة التي سيلعبها إنييستا مع فيسيل كوبي بعد إعلانه عن مغادرته النادي في الصيف، فيما سيخوض آخر مباراة له كلاعب محترف في اليابان في الأول من يوليو المقبل في الدوري الياباني.

يدرس إنييستا، البالغ من العمر 39 عامًا، العروض المختلفة التي لديه حاليًا، وسط رغبته في الاستمرار في الملاعب حتى الأربعين.

ويملك إنييستا عروضًا من الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية وقطر والإمارات، لكنه لم يتخذ القرار النهائي بعد بشأن ناديه الجديد.