ما الأسباب؟ تشافي يقرر إلغاء تدريبات برشلونة قبل الكلاسيكو

قرار مفاجئ من تشافي بعد الخروج من دوري أبطال أوروبا..

يمر لاعبو فريق الكرة بنادي برشلونة الإسباني، بحالة نفسية سيئة بعد الخسارة الكبيرة أمام باريس سان جيرمان الفرنسي، برباعية مقابل هدف، ليودع العملاق الكتالوني بطولة دوري أبطال أوروبا.

ودخل برشلونة مواجهة الإياب أمام باريس سان جيرمان، منتشيًا بفوزه في لقاء الذهاب بنتيجة (3-2)، في ملعب الأمراء، قبل أن يفاجأ بريمونتادا باريسية بنتيجة (4-1)، من معقل كامب نو، لتودع كتيبة تشافي هيرنانديز البطولة من الدور ربع النهائي.

وأفادت صحيفة "آس" الإسبانية بأن تشافي قرر إلغاء الحصة التدريبية، التي كانت مقررة اليوم (الخميس)، حيث أدرك المدرب أن اللاعبين بحاجة للانفصال عن الضغوط والمشاعر السيئة التي يمرون بها إثر الخروج الأوروبي، فضلًا عن إصابة العب الوسط إيلكاي جوندوجان، وتصريحاته التي صنعت انقسامًا داخل الفريق، الذي قام بتوبيخ زملائه بشكل علني.

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وأقام تشافي حصة تدريبية في اليوم التالي للهزيمة، فيما قرر منح اللاعبين راحة، اليوم، وإلغاء الجلسة، حيث لم يقم بزيارة مدينة خوان جامبر، اليوم، سوى سيرجي روبرتو وبيدري، وجافي الذي يجري برنامج تأهيلي بعد تعرضه لتمزق في الرباط الصليبي.

ويرغب تشافي في إعادة ضبط برشلونة، الذي تنتظره مواجهة نارية أمام ريال مدريد، على ملعب سانتياجو برنابيو، يوم الأحد المقبل، في قمة الجولة 32 من مسابقة الدوري الإسباني.

ويحتاج برشلونة إلى الفوز على الريال من أجل تقليص الفارق إلى 5 نقاط، حيث يتزعم ريال مدريد صدارة الدوري الإسباني، برصيد 78 نقطة، بينما يأتي البرسا في الوصافة بـ70 نقطة، فيما يمثل فوز الريال وتوسيع الفارق إلى 11 نقطة، تقليصًا عمليًا لحظوظ كتيبة تشافي في الفوز باللقب، كما يضع النقطة الأخيرة في سيرة المدرب مع برشلونة، مع عقد اجتماع خلال الأسبوع المقبل، مع خوان لابورتا، رئيس النادي، للتصديق على قراره بالرحيل في الأول من يوليو المقبل.