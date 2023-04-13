ما اسم ملعب النصر الجديد؟ ولماذا تم التغيير من مرسول بارك؟

تعرف على سبب تغيير اسم ملعب النصر من مرسول بارك، وما هو المسمى الجديد لملعب العالمي ومتي يظهر...

shahid

قررت شركة الوسائل مستأجرة ملعب جامعة الملك سعود، والذي يخوض نادي النصر مبارياته عليه، تغيير اسمه من "مرسول بارك".

وكانت المشاركة الأخيرة لنادي النصر، على ملعب مرسول بارك، أمام أبها في دوري روشن السعودي بالجولة 21 من المسابقة، في شهر مارس الماضي.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على اسم ملعب النصر الجديد، وسبب تغييره من مرسول بارك.

لا تفوت إثارة دوري روشن السعودي المزيد من الأحداث الرياضية السعودية والعالمية .. تابع كل ذلك على شاهد

لماذا تم تغيير اسم ملعب النصر من مرسول بارك؟

أشارت صحيفة "الرياضية" إلى أن شركة الوسائل مستأجرة ملعب جامعة الملك سعود، أنهت التعاقد مع مرسول، بسبب عدم الوفاء بالتزامات التعاقد، مما أدى إلى مراسلات بالإنذار، قبل أن يتم إلغاء العقد، حيث سيتم الإعلان عن اسم الملعب الجديد عقب عيد الفطر المبارك.

وبحسب التقارير الصحفية، فإن هناك منافسة بين العديد من الشركات التي تسعى للحصول على حقوق اسم ملعب النصر الجديد، وعلى رأسها بنك محلي.

ما اسم ملعب النصر الجديد؟

وفقًا للتقرير الذي نشرته صحيفة "الرياضية"، فإن شركة الوسائل أرسلت خطابًا إلى الاتحاد السعودي لكرة القدم ووزارة الرياضة، بتغيير مُسمى ملعب جامعة الملك سعود إلى ملعب SMC PARK، بعد إلغاء الارتباط بشركة مرسول.

وأضافت الصحيفة إلى أن SMC يرمز إلى شركة الوسائل نفسها، حيث سيكون الإجراء مؤقتًا إلى حين التعاقد مع شركة بدلًا من مرسول.

متى موعد مباراة النصر القادمة على ملعبه بالمسمى الجديد؟

من المنتظر أن يخوض النصر مباراته القادمة، على ملعبه والذي سيحمل اسم" SMC PARK" أمام الوحدة في كأس الملك، يوم 24 أبريل 2023.

لا تفوت إثارة دوري روشن السعودي المزيد من الأحداث الرياضية السعودية والعالمية .. تابع كل ذلك على شاهد

Shahid