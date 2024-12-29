مأساة لاعب روسي.. حاول الهروب من حكم السجن فمات على الجبهة في أوكرانيا!

ماذا حدث؟

قتل اللاعب الدولي الروسي السابق أليكسي بوجاييف، على جبهة القتال في أوكرانيا، عن عمر يناهز 43 عامًا.

وذكرت منصة "NOS" الهولندية، أن بوجاييف الذي شارك مع منتخب روسيا في يورو 2004، قتل أثناء القتال مع الجيش الروسي.

وأضافت: "في سبتمبر الماضي، حُكم على بوجاييف بالسجن 9 سنوات ونصف، بعد إدانته في التورّط بتجارة المخدّرات".

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وتابعت: "طلب أليكسي الانخراط كجندي في القوات التي شكّلتها وزارة الدفاع في الحرب ضد أوكرانيا، على أمل الحصول على العفو (بدلًا من السجن)".

وأعلن المحامي أنطون سميرنوف نبأ وفاة بوجاييف، مشيرًا إلى أنه "لا تزال الجثة في الجبهة، وبسبب القتال لن يكون من الممكن نقلها"، وهو ما أكده والد اللاعب.