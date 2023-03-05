مأزق كبير لرامون دياز .. تحديد موعد مباراة الهلال والفيحاء المؤجلة

جدول صعب جدًا للزعيم

أعلنت رابطة الدوري السعودي للمحترفين موعد المباراة المؤجلة من الجولة الـ17 لدوري روشن السعودي بين الهلال والفيحاء، وقد حمل الإعلان أخبارًا قاسية للمدرب رامون دياز.

الرابطة أعلنت اليوم الأحد أن المباراة ستُقام يوم الرابع من إبريل القادم، أي بعد 3 أيام فقط من مواجهة الخليج المؤجلة من الأسبوع الـ16.

وأجلت الرابطة موعد مباراة الشباب والهلال لمدة 24 ساعة لتُقام يوم السابع من إبريل، ومن ثم سيلعب الهلال أمام الطائي في العاشر من نفس الشهر.

حسب تلك التواريخ، سيتعين على الهلال خوض 4 مباريات في الدوري السعودي خلال 10 أيام فقط، تحديدًا الفترة من 1 حتى 10 إبريل، مما يضع المدرب رامون دياز في مأزق كبير خاصة في ظل الإصابات التي تضرب الفريق هذا الموسم.

يُشار إلى أن المباراة أمام الفيحاء كانت مقررة عقب عودة الهلال من كأس العالم للأندية وقبل توجهه إلى قطر لخوض غمار المراحل الإقصائية من دوري أبطال آسيا لكنه طلب تأجيل اللقاء ووافق اتحاد الكرة على ذلك.