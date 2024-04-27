"مايشوفونكم".. الخليج يثير السخرية من النصر بلافتة الهلال!

ماذا حدث قبل مباراة الخليج والنصر؟

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أثار نادي الخليج، حالة من الجدل، قبل إطلاق مباراة فريق الكرة الأول أمام النصر، في الجولة 29 من مسابقة دوري روشن السعودي، والمقامة على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام.

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الخليج يطمح نحو مواصلة الزحف نحو ضمان البقاء في دوري روشن، حيث يحتل المركز الحادي عشر، برصيد 35 نقطة، فيما يدخل النصر، وصيف الدوري بـ68 نقطة، المباراة، منتشيًا بتأهله رسميًا إلى دوري أبطال آسيا للنخبة في الموسم المقبل.

وكشف الإعلامي علي العنزي عن خطأ فادح من إدارة نادي الخليج، بوضع لافتة من أمام بوابة النصر، توضح مقاعد جمهور الهلال، رغم كون المباراة أمام النصر، حيث تحمل اللافتة شعاري الخليج والهلال.

وردت الجماهير بالتعليق على لافتة الخليج، بأنه لافتة قديمة تعود إلى 5 أبريل الجاري، تاريخ مباراة الخليج والهلال، فيما استغل آخرون اللافتة للطقطقة على النصر، بعبارات مثل "ناديك محد يعرفه" و"مايشوفونكم باختصار".

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وكانت مباراة الدور الأول قد شهدت فوز النصر على الخليج بنتيجة (2-0)، ضمن الجولة 12، التي أقيمت على ملعب الأول بارك، حيث سجل هدفي النصر، كريستيانو رونالدو وإيمريك لابورت.

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