ماونت يحطم رقماً صامداً منذ 1996 مع تشيلسي

فيسبوك تويتر بلال محمد

حقق الشاب ماسون ماونت، لاعب تشيلسي الإنجليزي، رقماً تاريخياً مع ناديه، عندما افتتح التسجيل في شباك ليستر سيتي بالدوري.

وسجل ماونت الهدف الأول في المباراة، بالدقيقة السابعة، في المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب ستامفورد بريدج، معقل البلوز بالجولة الثانية من الدوري.

وأصبح ماونت أول لاعب إنجليزي يسجل لتشيلسي، تحت قيادة مدرب إنجليزي منذ دينيس وايز تحت قيادة جلين هودل في مايو 1996.

وتشير النتيجة إلى تقدم تشيلسي بهدف ماونت دون رد، بعد انتهاء شوط المباراة الأول.

جدير بالذكر أن هذه هي المباراة الأولى، لتشيلسي تحت قيادة الفنية لفرانك لامبارد، على ملعب ستامفورد بريدج.