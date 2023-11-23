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ماوريسيو ساري: الدوري السعودي؟ هل سأتمكن من التدخين هناك؟

أحمد مجدي
Maurizio Sarri smoking Empoli 2014Getty Images
دوري روشن السعوديإم. ساريالدوري الإيطالي - سيري آلاتسيو

تصريح مثير من المدرب المثير للجدل..


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تحدث الإيطالي ماوريسيو ساري عن العقبة الوحيدة التي قد تواجهه من حيث الانتقال إلى الدوري السعودي، ولكن ببعض التهكم كعادته.

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الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي حديثه لصحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية، تحدث عن مستقبله قائلًا: "السعودية؟ هل سأتمكن من التدخين هناك؟".

وأضاف: "على الرغم من كل شيء، لا يمكنني الحديث عن أي شيء تم التخطيط له حاليًا، إذا فكرت في المستقبل فأنا أفكر أن أكون مدربًا للاتسيو".

المباراة التالية

وأردف: "أؤمن بالمشروع الذي يؤمن به (كلاوديو) لوتيتو (رئيس لاتسيو).. حتى إذا كان يريد التخطيط من أجل رحيلي في المستقبل أو صناعة نجوم أو أي شيء".

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وكان ساري قد قال في وقت سابق إنه يريد أن تكون تجربته الحالية في لاتسيو هي الأخيرة له، أو بالأحرى أن ما يشغله أكثر من أي شيء هو الاعتزال بين أروقة النادي العاصمي.


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