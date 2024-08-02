"عليه إعادة الشعلة" .. محامية واندا تكشف السر وراء انفصالها عن إيكاردي!

كواليس جديدة من انفصال الثنائي

يستمر مسلسل واندا نارا وماورو إيكاردي في الظهور من جديد على الساحة، والآن من حلقة جديدة من انفصالهما الأخير الذي أعلنت عنه زوجة نجم جلطة سراي.

"قررت الانفصال، لكننا لن نتوقف عن كوننا عائلة، المحاولة ألف مرة عندما يكون هناك حب لم تكن خطأ ولست نادمة على أي شيء"، بهذه الكلمات أعلنت واندا مؤخرًا عن انتهاء علاقتها مع إيكاردي عبر حسابها على إنستجرام، لتظهر التكهنات حول السبب الحقيقي للانفصال هذه المرة.

ووسط كل التساؤلات المحيطة بالأمر، خرجت آنا روزفيلد محامية واندا، في مقابلة مع برنامج "Intrusos" للحديث عن القصة، حيث قالت:"لا يمكن وصف انفصالهما بالنهائي، فهما شخصان لهما الكثير من التاريخ والحب وهناك عائلة مختلطة بينهما، إنها ليست قضية إقليمية فقط لأنه في اسطنبول وهي في ميامي، لذلك واندا هي من اقترحت الانفصال".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضافت:"أشعر أنه لا تزال هناك شعلة صغيرة قد تنطفئ ويجب على شخص ما إشعالها من جديد، لذلك سيكون على إيكاردي بذل المزيد من المجهود لاستعادتها".

وتابعت:"واندا بذلت كل ما بوسعها لإنجاح هذا الزواج، ولكن هناك أشياء كثيرة لا أستطيع أن أخبركم بها بالتفصيل، كانت تعيش حياة لطيفة، لكنها عانت من حالة طبية جعلتها تشعر بالحزن الشديد، وفي تلك اللحظة كان ماورو بجوارها، في بعض الأحيان تلعب الصحة لعبة صغيرة وحساسة على الشخص، حيث تتراكم الضغوط التي تؤثر عليه كثيرًا".

جدير بالذكر أن إيكاردي سبق أن قام بخيانة واندا مع الممثلة تشاينا سواريز مما تسبب في انفصالهما، ولكنه عاد لها فورًا وتزوجها من جديد بعد علمه بمعاناتها من سرطان في الدم والذي تتلقى العلاج منه بأحد المراكز المتخصصة.