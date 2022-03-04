ماهي تفاصيل عقد فيريرا مع الزمالك؟

أعلن مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، مساء اليوم الجمعة عودة جوزفالدو فيريرا، لتدريب الفارس الأبيض خلال الفترة المقبلة.

وجاء المدرب البرتغالي، لتدريب الفريق خلفًا للمدرب الفرنسي باتريس كارتيرون، الذي رحل قبل أيام، وتولى أسامة نبيه مهمة تدريب الفريق بشكل مؤقت في مباراة فيوتشر الماضية.

وتعد هذه الولاية الثانية لفيريرا صاحب الـ 75 عامًا، مع الزمالك في موسم 2014-15، ونجح مع الفريق في الحصول على لقب الدوري الثاني عشر في تاريخه.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على تفاصيل عقد فيريرا مع الزمالك.

ما هو راتب فيريرا وتفاصيل عقده مع الزمالك؟

كشف مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، عن تعاقد الفارس الأبيض، مع فيريرا لتدريب الفريق خلال الفترة المقبلة، لموسم ونصف في الولاية الثانية للفريق.

ولم يتم الكشف في وسائل الإعلام، أو المنصات الرسمية لنادي الزمالك، عن راتب فيريرا، سواء هو أو الجهاز الفني المساعد له، والذي سيضم ثلاثة برتغاليين.

من هم مساعدي فيريرا مع الزمالك؟

سيضم الجهاز الفني للمدرب البرتغالي رفقة الزمالك، ثلاثة مدربين برتغاليين، وثلاثة مصريين.

سيضم الجهاز الفني لفيريرا مع الزمالك، مدرب مساعد برتغالي وهو روي أجواش، وعمل مع فيريرا من قبل في سانتوس وبوافيشتا.

وسيكون أيضًا هناك محلل أداء برتغالي وهو بيدرو بوكاش، وكان ضمن الجهاز الفني لفيريرا في سانتوس وبوافيشتا، بالإضافة إلى أندري سوزا معد بدني.

متى موعد المباراة الأولى لفيريرا مع الزمالك؟

بحسب التقارير الصحفية المصرية، فإن فيريرا من المنتظر وصوله إلى القاهرة في وقت متأخر من يوم الأحد، وسيشاهد مباراة الفريق أمام الجونة بالدوري المصري من مدرجات استاد القاهرة.

أحمد مرتضى منصور - عبر برنامج البريمو 🗣️



رنامج "البريمو" "شيكابالا لاعب كبير، ظُلم كثيرا وظلم نفسه، أخبرته مؤخرا أنه كان يستحق اللعب لبرشلونة".



( 📸: @ZSCOfficial ) pic.twitter.com/XKJXmXNxiR — جول مصر - GOAL (@goaleg) March 4, 2022

ومن المنتظر أن تكون المباراة الأولى لفيريرا مع الزمالك، أمام الوداد المغربي، مساء الجمعة المقبل ضمن مباريات الجولة الرابعة من دوري أبطال إفريقيا على استاد القاهرة.

ما هي أرقام فيريرا مع الزمالك وأبرز إنجازاته في الولاية الأولى؟

تولى فيريرا تدريب الزمالك في الولاية الأولى بموسم 2014-15، وحينها حصل على لقب الدوري المصري الثاني عشر في تاريخ الفارس الأبيض، بالإضافة إلى كأس مصر، وودع الكونفدرالية من نصف النهائي على حساب النجم الساحلي والسوبر المصري أمام الأهلي.

وقاد فيريرا الزمالك في 41 مبارة خلال الولاية الأولى وحقق الفوز في 28 مباراة مقابل 6 هزائم فقط و7 تعادلات.