مانشستر سيتي وليون: مباشر لحظة بلحظة

مانشستر سيتي 0 × 1 ليون

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

*برجاء تحديث الصفحة كل دقيقتين

33' سيطرة تامة للسيتي، وليون ينتظر المرتدات في الخلف.

29' فيرناندينيو يتحصل على بطاقة صفراء بعد تدخل قوي على عوار.

28' خطأ للسيتي من على يسار منطقة الجزاء ينفذه دي بروينه بتسديدة للمرمى مباشرة، يبعدها لوبيش.

26' التأكيد يصل، والهدف الأول لليون.

25' الحكم يوقف اللعب وينتظر التأكيد من غرفة الفيديو.

🔥 Most goals against @ManCity since start of 2018-19:



4⃣ MAXWELL CORNET, Heung-Min Son

3⃣ Anthony Martial, Adama Traore pic.twitter.com/C523OjWBEK