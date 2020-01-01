مانشستر سيتي وليون: مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة مانشستر سيتي وأوليمبيك ليون في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2020، والتي تقام في ملعب جوزيه ألفالادي

مانشستر سيتي 0 × 1 ليون

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33' سيطرة تامة للسيتي، وليون ينتظر المرتدات في الخلف.

29' فيرناندينيو يتحصل على بطاقة صفراء بعد تدخل قوي على عوار.

28' خطأ للسيتي من على يسار منطقة الجزاء ينفذه دي بروينه بتسديدة للمرمى مباشرة، يبعدها لوبيش.

26' التأكيد يصل، والهدف الأول لليون.

25' الحكم يوقف اللعب وينتظر التأكيد من غرفة الفيديو.

🔥 Most goals against @ManCity since start of 2018-19:



4⃣ MAXWELL CORNET, Heung-Min Son

3⃣ Anthony Martial, Adama Traore pic.twitter.com/C523OjWBEK — Sky Sports Statto (@SkySportsStatto) August 15, 2020

أقصى الفريق الفرنسي يوفنتوس من دور 16 في مفاجأة قوية بعد أن فاز في الذهاب 1-0 وخسر في الإياب 2-1، ليتأهل لربع النهائي بقاعدة الهدف بهدفين خارج الأرض، كذلك وصل السيتي لهذا الدور بمفاجأة أخرى هي إقصاء ريال مدريد من الدور السابق، وذلك بعد الفوز ذهابًا وإيابًا بنفس النتيجة 2-1.

أعزائي المتابعين أهلًا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة مانشستر سيتي ضد أوليمبيك ليون في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2020، والتي تقام على ملعب جوزيه ألفالادي.