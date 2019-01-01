ماني ينهي أزمته مع صلاح بشكل ضِمني

ساديو ماني يؤكد على سعادته في صفوف ليفربول بعد الأزمة الخاصة بالمصري محمد صلاح.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أعرب النجم السنغالي ساديو ماني لاعب فريق ليفربول عن سعادته الغامرة بتواجده في صفوف الريدز خلال الفترة الماضية.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها اللاعب لينفي بشكل تام غضبه من زميله محمد صلاح أو مدربه يورجن كلوب بعد دعم الأخير للمصري بشكل علني في الأزمة التي دارت بينهما.

وقال ماني: "لأكون صرحيًا أنا سعيد للغاية لكوني جزءًا من هذا النادي فعائلتي كلها هنا ولدينا أفضل الجماهير في العالم لذلك دومًا سأكون شاكرًا على الدعم".

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وأضاف: "الأمر ليس عظيمًا فقط بالنسبة لي فكل اللاعبين هنا لديهم كامل الحماس ودومًا نريد تحقيق المزيد وأن نكون أفضل معًا، لا يمكنني وصف كم أنا سعيد في صفوف ليفربول".

واختتم بالحديث عن دوري أبطال أوروبا: "لقد كانت لحظة مميزة بالنسبة لي وبالنسبة للفريق ككل، فعندما كنت صغيرًا كنت أشاهد مباريات دوري أبطال أوروبا بالأخص اللقاءات النهائية ولم أصدق مشاركتي وفوزي بالبطولة".

جدير بالذكر أن ساديو ماني كان جزءًا من تشكيلة ليفربول التي صعدت نهائيين متتاليين بدوري أبطال أوروبا وحقق الأخير على حساب توتنهام بهدفين نظيفين سجلهما كل من محمد صلاح وديفوك أوريجي.