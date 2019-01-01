ماني ونابي كيتا إلى تيمو فيرنر: هيا الحق بنا في ليفربول

ماني ونابي كيتا يدعوان نجم لايبزيج تيمو فيرنر إلى الالتحاق بصفوف ليفربول

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

طالب ثنائي ليفربول نابي كيتا وساديو ماني نجم لايبزيج الألماني ومهاجمه تيمو فيرنر بالانتقال إلى صفوف الريدز والالتحاق بهما الموسم المقبل.

وسينتهي عقد تيمو فيرنر مع نادي لايبزيج بنهاية موسم 2019 – 2020، ولم يقرر بعد مستقبله على المدى الطويل أين سيكون.

وقد أدى ذلك لظهور العديد من الأخبار التي تفيد إلى سعي لايبزيج لإيجاد عرض من أجل بيع اللاعب قبل نهاية عقده بنهاية الموسم المقبل.

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— جول العربي - Goal (@GoalAR) ١٣ فبراير ٢٠١٩

وفي حديث لنابي كيتا مع صحيفة سبورت بيلد، أكد نجم ليفربول المنضم من لايبزيج في موسم الانتقالات الصيفية الماضية أنه متحمس لمزاملة لايبزيج مرة أخرى في ليفربول.

وفي نفس السياق تحدث ساديو ماني في نفس الأمر، حيث أكد أن تيمو فيرنر لاعب كبير وهو متحمس لمزاملته مرة أخرى في ليفربول هذه المرة.

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يذكر أن ليفربول يبحث عن التعاقد مع مهاجم صريح في موسم الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك بعد تغير مهام كل من روبيرتو فيرمينو ومحمد صلاح.