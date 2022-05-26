ماني: لا نريد الانتقام مثل صلاح، وهذا موقفي من الانتقال لريال مدريد!

النجم السنغالي يخرج بإجابة مثيرة جدًا حول مستقبله

قام النجم السنغالي ساديو ماني بالرد على التساؤلات حول إمكانية انتقاله إلى ريال مدريد، وأبدى رأيه في تصريحات زميله المصري محمد صلاح عن الفريق الإسباني.

ويستعد ليفربول لخوض نهائي دوري أبطال أوروبا، يوم السبت القادم بالعاصمة الفرنسية باريس، وسط ترقب عما ستسفر عنه هذه المواجهة.

وكان صلاح قد خرج ليتوعد ريال، للثأر من خسارة الريدز أمام نفس الفريق بنهائي 2018، وهي المباراة التي تعرض خلالها اللاعب لإصابة في كتفه.

ومن جانبه قال ماني في تصريحات نشرها موقع "ليفربول إيكو":"أعتقد أن صلاح يتحدث فقط عما يفكر فيه، في السنوات الأربع الماضية تغير الكثير في طريقة لعبنا".

وأضاف:"لدينا الآن المزيد من الخبرة والجودة في الفريق، أعتقد أننا جميعًا نسينا ما حدث في 2018، ريال كان الفريق الأفضل واستحق الفوز بالمباراة، وهذه المواجهة ستكون مختلفة".

وتابع:"أنا لا أفكر في الانتقام بشكل شخصي والأمر لا يدور بذهني أبدًا بكل أمانة، هي مباراة صعبة وسنفعل كل ما لدينا للفوز بها".

وعن مستقبله:"يوم السبت سأعطيك الإجابة، دعونا نذهب للمباراة ونفوز بدوري أبطال أوروبا أولًا لأنه ليس لدي وقت لأشياء أخرى".

وبخصوص الانتقال لريال مدريد:"سؤال جيد، ولكن كل ما أريده الآن هو التركيز بشكل كامل على النهائي لأنه الشيء الأكثر أهمية، بعدها سأمنحكم إجابة خاصة جدًا ستحبون سماعها وستكون الإجابة الأفضل لكم بكل تأكيد".

Edouard Mendy wants Sadio Mane to win the Champions League 🇸🇳 pic.twitter.com/Zusr3MyD9q — GOAL (@goal) May 26, 2022

وأما عن إمكانية الفوز بالكرة الذهبية:"هدفي وهدف الجميع كان الفوز بالرباعية، الآن فزنا بلقبين وخسرنا بطولة ولدينا النهائي، بعدما يمكن التفكير في هذه الجائزة".

واستكمل:"التصويت يتجاهل اللاعبين الأفارقة، ولكن ماذا يمكنني أن أقول؟ أمر محزن جدًا، خاصة وأنني فزت بكأس أفريقيا وهي البطولة الأكبر لي في حياتي".

يذكر أن ماني نجح في تسجيل 23 هدفًا بكل البطولات مع ليفربول هذا الموسم، وساعد بلاده على الفوز بكأس أمم أفريقيا بالكاميرون بالإضافة للتأهل إلى كأس العالم 2022.

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