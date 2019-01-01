هيندرسون ينفي وجود أزمة بين ماني وصلاح

لقطة أثارت جدلاً كبيراً بين النجمين

فيسبوك تويتر هيثم محمد

علق جوردان هيندرسون، قائد ليفربول، على الأقاويل حول وجود أزمة بين نجمي الفريق ساديو ماني ومحمد صلاح، وأكد عدم وجود مشاكل بين الطرفين.

وشوهد ماني غاضباً بعد تغييره مساء السبت في مباراة بيرنلي بعدما لم يمرر له صلاح كرة خطرة في وضع انفراد وقرر المراوغة.

وقال هيندرسون للإعلام: "ماني بخير، هو شخص رائع، الأمر أننا ندفع بعضنا البعض ليس أكثر، وهذا مهم، نريد جميعاً التحسن، ونحن متحدون ويمكننا التعامل مع الأمر".

وأضاف: "لا أعرف سبب ما حدث صراحة، لم أفهم في البداية، ثم بعد ذلك ماني أتى مبتسماً ويمزح، لم يحدث أي مشاكل في غرف الملابس، المهم هو الفوز".

واستمر القائد: "هو وفيرمينو قدما عرضاً كبيراً في الفوز بالكرات الثانية، ماني قدم مباراة كبيرة، فيرمينو أول برازيلي يبلغ 50 هدفاً وأتمنى أن يسجل أكثر، نريد الفوز دائماً".

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وخرج ليفربول فائزاً على مضيفه بيرنلي بثلاثية نظيفة مساء السبت ليستمر في صدارة البريميرليج بالعلامة الكاملة.