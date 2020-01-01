ماني: اللعب مع صلاح وفيرمينو يسهل كل شيء

ساديو ماني نجم ليفربول يشيد بالمصري محمد صلاح والبرازيلي روبرتو فيرمينو.

أشاد النجم السنغالي ساديو ماني لاعب فريق ليفربول بالثنائي محمد صلاح وروبرتو فيرمينو وما قدماه للفريق خلال السنوات الماضية.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها ماني لصالح الموقع الرسمي للنادي، وأكد خلالها أن صلاح وفيرمينو يجعلان كل شيء أسهل بالنسبة لمن يلعب بجوارهما.

وقال ماني: "هدفنا هو المساهمة في 250 هدفًا آخرين والفوز بالمزيد من البطولات من أجل ليفربول وجماهيره".

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وأضاف: "اللعب في إنجلترا وتسجيل وصناعة ذلك الكم من الأهداف أمر في منتهى الصعوبة، هناك الكثير من الفرق الرائعة والمدافعين الأقوياء".

وأردف: "اللعب بجوار محمد صلاح وبوبي فيرمينو يجعل كل شيء أكثر سهولة بالنسبة لي، بالأخص عندما أكون في أفضل حالاتي".

وأنهى تصريحاته: "لم أكن أكثر فخرًا بكوني لاعبًا لصالح نادي ليفربول، لقد كان موسمًا عظيمًا، وبشكل عام الأربع سنوات الماضية كانت مذهلة بالنسبة لي".

جدير بالذكر أن ليفربول كان قد حقق لقبي الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا خلال العام المنصرم بمساهمة واضحة من ثلاثي الهجوم محمد صلاح وروبرتو فيرمينو وساديو ماني.