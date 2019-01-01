ماني: إشادة ميسي تظهر مدى تطوري

بداية موسم مميزة للنجم السنغالي

تويتر هيثم محمد

علق ساديو ماني، نجم ليفربول، على اختيار الأرجنتيني ليونيل ميسي له كأفضل لاعب في العالم بتصويته ضمن جوائز الأفضل الخاصة بالاتحاد الدولي.

وحل ميسي في المركز الأول بالتصويت الذي أُعلنت نتائجه الشهر الماضي، بينما أتى ماني في الترتيب الخامس.

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وقال ماني مع "صنداي تايمز": "أمر عظيم أن يصوت لك ميسي، يظهر مدى تطوري، كل ما يمكن قوله للأطفال استمروا في العمل لتحقيق الأحلام".

وأضاف: "التصويت لميسي؟ بعد فان دايك، فيرجيل عظيم، ولكن أنا آسف له، ميسي يأتي قبلك".

وختم السنغالي: "كلوب رجل رائع، الجميع يحبه وهذا مهم، كما أنه شخص مرح، أحياناً يكون جاداً، في يومي الأول تحدث كثيراً وفكرت أن الأمور ستكون صعبة لكوني شخص صامت".

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ويحل ليفربول ضيفاً مساء الأحد على مانشستر يونايتد ضمن منافسات البريميرليج، ويبحث ماني عن هدفه الموسمي السابق في كل المسابقات.