مانولاس يضغط على نابولي لرفع راتبه

كوستاس مانولاس نجم فريق روما يضغط على نابولي من أجل الحصول على راتب أفضل في عقده مع البارتينوبي.

فيسبوك تويتر علي رفعت

كشفت تقارير صحفية إيطالية اليوم أن اللاعب اليوناني كوستاس مانولاس نجم فريق روما قد قرر الضغط بشكل أكبر على نابولي قبل إتمام الانضمام لهم.

جاء هذا بحسب ما ذكرت "سبورت إيطاليا" والتي أكدت أن وكيل اللاعب مينو رايولا قد قرر أن يطلب براتب أكبر لموكله فجأة في وسط المفاوضات.

وكان رايولا قد طلب في البداية ٣.٥ مليون يورو في الموسم الواحد مع المكافآت والحوافز، قبل أن يجعلها ٤ مليون يورو زائد الاضافات.

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كما كشفت التقارير وجود خلافات بين الطرفين فيما يتعلق بحقوق صور اللاعب خلال فترة تواجده بقميص نابولي، مما قد يؤجل المفاوضات بعض الشيء.

ويسعى نادي روما لحسم الصفقة سريعًا قبل الـ ٣٠ من يونيو الجاري من أجل تسوية بعض الأمور الخاصة بالعام المادي الذي ينتهي حاليًا.

جدير بالذكر أن النجم اليوناني كان قد انضم لصفوف روما في صيف عام ٢٠١٤ مقابل ١٥ مليون يورو، وشرطه الجزائي في عقده مع الفريق يبلغ ٣٦ مليون.