مانشيني يضم 21 لاعبًا من الهلال والنصر إلى منتخب السعودية .. وحسم مصير سلمان الفرج

قائمة منتخب السعودية في فترة التوقف الدولي

أعلن الإيطالي روبرتو مانشيني، المدير الفني لمنتخب السعودية الأول لكرة القدم، عن قائمة الأخضر الرسمية، استعدادًا لمعسكر البرتغال.

المنتخب السعودي يدخل معسكرًا إعداديًا في البرتغال، خلال فترة التوقف الدولي القادم؛ يخوض خلاله مباراتين أمام نيجيريا، يوم 13 أكتوبر الجاري، ثم مالي في السابع عشر من نفس الشهر.

وشهدت قائمة الأخضر، في فترة التوقف الدولي القادم، تواجد 12 لاعبًا من الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، و9 نجوم من الغريم الأزلي النصر.

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وأبرز الأسماء التي انضمت إلى منتخب السعودية؛ هو القائد سلمان الفرج، والذي عاد للمشاركة في مباريات فريقه الهلال مؤخرًا، عقب شفائه من الإصابة.

وفيما يلي.. قائمة منتخب السعودية الأول لكرة القدم لمعسكر البرتغال

"محمد العويس، نواف العقيدي، راغد النجار، حامد يوسف، ياسر الشهراني، زكريا هوساوي، علي البليهي، حسن كادش، حسان التمبكتي، عبدالإله العمري، سعود عبدالحميد، سلطان الغنام، عبدالله الخيبري، عبدالإله المالكي، فيصل الغامدي، عيد المولد، محمد كنو، سلمان الفرج، ناصر الدوسري، علي هزازي، سامي النجعي، سالم الدوسري، عبدالرحمن غريب، أيمن يحيى، فهد المولد، هارون كمارا، هيثم عسيري، صالح الشهري، فراس البريكان، عبدالله الحمدان، محمد مران".

جدير بالذكر أن المنتخب الوطني، خاض مباراتين تحت قيادة مانشيني؛ حيث خسر أمام كوستاريكا (1-3)، قبل أن يسقط ضد كوريا الجنوبية، بهدف مقابل لا شيء.