مانشيني يحسم الجدل ويوضح حقيقة اتفاقه مع مانشستر يونايتد

أوضح روبرتو مانشيني، المدير الفني لمنتخب إيطاليا حقيقة ارتباطه بتولي تدريب مانشستر يونايتد، بداية من الموسم المقبل.

مانشستر يونايتد أعلن في وقتٍ سابق من الشهر الماضي، إقالة النرويجي أولي جونار سولشاير، وتعيين رالف رانجنيك كمدير فني موقت حتى نهاية الموسم، لصعوبة التعاقد مع أحد الأسماء الكبيرة في منتصف الموسم.

مانشيني مرتبط بعقد مع الاتحاد الإيطالي حتى عام 2026، لكن هناك شكوك تحوم حول مستقبله خاصةً بعد فشله في التأهل مباشرةً لكأس العالم، وخوض لقاء الملحق.





ماذا قال مانشيني؟



في تصريحات أبرزتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، قال الإيطالي: "هدفي الوحيد هو الوصول إلى كأس العالم، وأن أكون قادرًا على الفوز باللقب".



وعن وجود اتفاق شفهي مع أحد الأندية البريميرليج، قال: "كل هذا خطأ".



وحول فرص تأهل إيطاليا للمونديال، قال: "لم تسر الأمور على ما يرام في التصفيات، لكن علينا أن نقبل ذلك، ونستعيد ثقتنا بأنفسنا ونبدأ من جديد".

موقف مانشيني وإيطاليا؟

قاد مانشيني منتخب إيطاليا إلى منصات التتويج من جديد، وحصد لقب كأس الأمم الأوروبية، في الصيف الماضي، على حساب منتخب إنجلترا.

وخلال الشهور الماضية، تقلب حال بطل أوروبا بعض الشيء، وفشل في الصعود مباشرةً إلى كأس العالم وخوض الملحق الأوروبي.



وسيتحتم على إيطاليا أن تهزم مقدونيا الشمالية على أرضها والبرتغال أو تركيا على أرضها للوصول إلى البطولة في قطر العام المقبل.

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