مانشيني يحدد موقف كين وزانيولا وبالوتيلي من منتخب إيطاليا

لماذا يغيب ثنائي إيطاليا الشاب عن تصفيات أوروبا؟

مصعب صلاح تابعوه على تويتر

يخطط روبرتو مانشيني، المدير الفني لمنتخب إيطاليا، لاستبعاد مهاجم يوفنتوس، مويس كين، ولاعب روما، نيكولو زانيولا في فترة التوقف.

منتخب إيطاليا يستعد لمباراتي أرمينيا وفنلندا في التصفيات المؤهلة لأمم أوروبا 2020.

وذكرت صحيفة "لاجزيتا ديللو سبورت" أنّ مدرب إيطاليا تحت 21 عامًا السابق، لويجي دي بياجيو، سبق واستبعد زانيولا وكين في أمم أوروبا بسبب قلة الالتزام.

وأوضحت أنّ مانشيني يدرس مع الطاقم الفني إمكانية استبعاد الثنائي من قائمة المنتخب في الفترة المقبلة للتأكد من عدم تسببها في أي أزمات.

وقد يستعيد مانشيني ماريو بالوتيلي بعد انضمامه إلى صفوف بريشيا وظهوره بصورة جيدة في الفترة التحضيرية.

منتخب إيطاليا يتصدر ترتيب المجموعة السابعة في التصفيات المؤهلة لأمم أوروبا بالعلامة الكاملة بعد 4 مواجهات.

جدير بالذكر أنّ مانشيني تولى قيادة الأتزوري بعد فشل المنتخب في التأهل لكأس العالم الأخيرة في روسيا.