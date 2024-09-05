بسبب مانشيني .. سؤال مفاجئ من "شات جي بي تي" يحرج تركي العجمة ورد فعل طريف!

جحظت عيناه من السؤال..

قدم الإعلامي الرياضي تركي العجمة، لقطة طريفة، حول سؤال تلقاها من برنامج Chat GPT، يتعلق بالإيطالي روبرتو مانشيني، المدير الفني للمنتخب السعودي الأول، والذي يستهل رحلته في المرحلة الحاسمة من تصفيات كأس العالم 2026.

المنتخب السعودي يستعد لملاقاة إندونيسيا، مساء اليوم (الخميس)، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة، ضمن منافسات الجولة الأولى من المرحلة الثالثة، في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

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وتلقى تركي العجمة، مقدم برنامج "كورة"، سؤالًا مفاجئًا وهو "كيف تري تأثير مانشيني على المنتخب السعودي حتى الآن؟"، وبدت مفاجأته واضحة على السؤال، ليكتفي بالتعليق قائلًا "أحب أخليه بيني وبينك"، ثم أضاف "فاجأتني الصراحة بالسؤال، أن تتحدث مع المرآة شيء عادي، ولكن أن ترد المرآة، فعليك الذهاب إلى الطبيب".

وتحدث مانشيني، عبر المؤتمر الصحفي، بشأن المباراة، قائلًا إن المنتخب الإندونيسي جيد وتطور بشكل ملحوظ في السنوات العشر الأخيرة، ما يفرض على المنتخب السعودي أن يكون في كامل جاهزيته وثقته ليكون جاهزًا لهزيمة المنافس، مضيفًا أنه سعيد باللاعبين المتواجدين في المعسكر الحالي، كونهم مزيجًا من الخبرة والشباب، ويحتاج البعض منهم لدقائق لعب أكبر.

وتطرق مانشيني للحديث حول احتراف سعود عبد الحميد إلى روما، مؤكدًا أنه دوره كان استشاريًا فقط ولم يلعب أي دور في المفاوضات، مضيفًا أن احتراف اللاعب السعودي أمر جيد، للاعب نفسه الذي تنتظره الكثير من الاستحقاقات القادمة التي تستلزم أن يكون أكثر جاهزية".

ويلعب المنتخب السعودي في المجموعة الثالثة من المرحلة الثالثة في تصفيات كأس العالم 2026، حيث يواجه منتخبات أستراليا، إندونيسيا، البحرين، الصين، اليابان.