مفاجأة سعيدة لسعود عبد الحميد .. روما يضع مانشيني على رأس خياراته لخلافة يوريتش

المدرب الحالي للذئاب على وشك الإقالة

يعيش إيفان يوريتش على صفيح ساخن بشأن مستقبله مع روما، خاصة بعد الخسارة المذلة أمام فيورنتينا 5-1 في آخر جولات الدوري الإيطالي، وقد فجر الإعلام الإيطالي مفاجأة كبرى حول بديله حال تمت إقالته.

يوريتش الذي خلف دانييلي دي روسي في تدريب الذئاب قدم نتائج سلبية جدًا توجها بالسقوط أمام الفيولا، ولذا من المتوقع أن يصدر قرار إقالته خلال الأيام أو ربما الساعات القليلة القادمة، خاصة في ظل الحديث عن توتر كبير في غرفة ملابس الفريق بعد المباراة الأخيرة.

الجمهور الإيطالي كان يتوقع عودة دي روسي من جديد، خاصة مع حالة الغضب والاستياء من جانب عشاق الذئاب من قرار إقالته، لكن صحيفة إل كورييري ديلا سبورت أوضحت أن عودة نجم الوسط السابق ليست مؤكدة، بل هناك خيارات أخرى على طاولة ملاك النادي.

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وأضافت أن أحد أبرز الأسماء هو روبرتو مانشيني المدير الفني الراحل مؤخرًا عن تدريب المنتخب السعودي لسوء النتائج، حيث تم فسخ عقده بالتراضي، وبجانبه أسماء أخرى منها ماوريتسيو ساري وماسيميليانو أليجري.

تدريب مانشيني لروما يعني اجتماعه من جديد مع اللاعب السعودي سعود عبد الحميد، والذي، حسب المصادر المتابعة، لعب المدرب الإيطالي دورًا مهمًا في احترافه وانضمامه للفريق العاصمي، وذلك بتقديمه إجابات إيجابية جدًا عند سؤاله من جانب دي روسي ومسؤولي روما عن لاعب الهلال السابق.