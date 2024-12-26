"هذا الأمر لم يحدث أبدًا" .. مانشيني في رسالة غاضبة وحاسمة: كفاكم نشرًا للإشاعات عني وعن المنتخب السعودي

المدرب الإيطالي رحل عن تدريب الأخضر بعد تراجع النتائج

رغم رحيله منذ ما يقرب الشهرين، إلا أن الإيطالي روبرتو مانشيني، المدير الفني السابق للمنتخب السعودي، مازال مرتبطًا بالحديث عن الأخضر، ويبدو أن هذا فجر غضبه واستياءه وجعله يُوجه رسالة حاسمة لكل أولئك الذين مازالوا يثيرون الجدل حوله.

المدرب المخضرم كتب رسالة عبر حسابه على منصة إكس مطالبًا جميع من يتحدث عنه وعن المنتخب السعودي بالكف عن ذلك والحديث عن فرقهم، مؤكدًا أنه طوال مسيرته الكروية وتحديدًا خلال عمله مع الأخضر لم يخضع لأي تدخل خارجي في عمله أو اختياراته للاعبين.

وأضاف "المنتخب السعودي شارك في نهائيات كأس العالم 6 مرات ووصل نهائي كأس آسيا 6 مرات وفاز باللقب 3 مرات. بعض وسائل الإعلام مطالبة بالتركيز على فرقها والتوقف عن نشر الإشاعات عني وعن المنتخب السعودي".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

أضاف في تغريدة أخرى "أحب القول ولآخر مرة أنه لم تكن هناك مطلقًا أي تدخلات في عملي واختياري للاعبين خلال مسيرتي المهنية، وأنا سعيد بتجربتي وعملي في السعودية"

يُشار إلى أن الاتحاد السعودي لكرة القدم أقال مانشيني وفسخ عقده بالتراضي بعد النتائج السلبية جدًا في تصفيات آسيا المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، وقد عين بدلًا منه الفرنسي هيرفي رينارد الذي سبق أن قاد الأخضر في كأس العالم 2022.