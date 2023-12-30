كاسترو يحيل سؤالًا عن استبعاد سلطان الغنام من المنتخب السعودي إلى مانشيني!

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رفض البرتغالي لويس كاسترو مدرب النصر السعودي، الحديث عن استبعاد لاعب الفريق سلطان الغنام من قائمة المنتخب السعودي.

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وأعلن المدرب الإيطالي روبرتو مانشيني، قائمة الأخضر السعودي التي ستدخل المعسكر الإعدادي، قبل المشاركة في كأس أمم آسيا 2023 التي ستقام في قطر خلال شهري يناير وفبراير المقبلين.

وقال كاسترو، في مؤتمر صحفي بعد الفوز على التعاون (4-1) في الدوري: "عدم اختيار سلطان الغنام للمنتخب هو قرار المدرب مانشيني، وبإمكانكم سؤاله".

ويقع المنتخب السعودي في المجموعة السادسة بكأس أمم آسيا، التي تضم تايلاند وقرغيزستان وسلطنة عمان.

وشهدت اختيارات مانشيني جدلا كبيرا، بسبب استبعاد عدد من النجوم المميزين وضم آخرين لا يشاركون بصفة مستمرة مع أنديتهم.

ولعل أبرز الأسماء المستبعدة من قائمة الأخضر، هي: "سلمان الفرج، محمد المجحد، محمد البريك، ياسر الشهراني، سلطان الغنام، عبد الإله العمري، سامي الخيبري".

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وضمت القائمة 30 لاعبًا، هم: "نواف العقيدي، محمد اليام، راغد نجار، أحمد الكسار، حسن كادش، عبد الله الخيبري، عون السلولي، علي البليهي، علي لاجامي، حسان التمبكتي، سعود عبد الحميد، أيمن يحيى، علي هزازي، مختار علي، عبد الإله المالكي، فيصل الغامدي، عيد المولد، فواز الصقور، سالم الدوسري، عباس الحسن، محمد كنو، سامي النجعي، فهد المولد، خالد الغنام، عبد الرحمن غريب، محمد مران، فراس البريكان، عبد الله رديف، صالح الشهري".

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