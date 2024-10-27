خسارة جديدة للشياطين الحُمر في الدوري الإنجليزي

واصل مانشستر يونايتد سقوطه المدوي في الدوري الإنجليزي بخسارته أمام وست هام في الجولة التاسعة 2-1 اليوم الأحد، ليعود للمركز الـ14 في جدول الترتيب برصيد 11 نقطة.

الخسارة هي الرابعة لفريق المدرب إيريك تين هاج في البريميرليج هذا الموسم، وقد تكون المباراة الأخيرة للمدرب الهولندي حال قررت الإدارة إقالته لسوء النتائج.

قائمة الساخرين والشامتين بسقوط مانشستر يونايتد المتواصل منذ سنوات والذي ربما وصل ذروته في الموسم الجاري، خاصة مع حجم التوقعات والآمال، تضم العديد من الأسماء، وقد انضم لهم مشجعو سان مارينو اليوم.

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الحساب الجماهيري الأشهر لمنتخب سان مارينو على منصة إكس علق على تغريدة نشرها حساب مانشستر يونايتد تضمنت نتيجة المباراة أمام وست هام بالقول "نريد منكم اللعب أمامنا، نرجوكم".

يُشار إلى أن منتخب سان مارينو يحتل المركز الـ210 والأخير في تصنيف فيفا الشهري.