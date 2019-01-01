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مانشستر يونايتد ينسحب من صفقة دي ليخت

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المدافع الهولندي محط صراع عمالقة القارة
هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

تحدثت تقارير بالإعلام الإنجليزي أن مانشستر يونايتد قرر الانسحاب من سباق التعاقد مع ماتياس دي ليخت، قائد أياكس.

اللاعب الهولندي الشاب أصبح مطلباً لعديد من كبار الأندية بالقارة العجوز بعد توهجه الموسم الجاري وتحقيقه الثنائية المحلية مع فريقه.

وأفادت "سكاي" أن يونايتد قرر عدم الاستمرار في متابعته لمحاولات التعاقد مع دي ليخت بعد علمه بقرب برشلونة من حسم الصفقة.

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التقارير في الأيام الأخيرة القادمة من إنجلترا تحدثت عن عرض يونايتد لراتب أسبوعي يقترب من 250 ألف جنيه استرليني لإقناع دي ليخت.

ولم ينفي برشلونة اهتمامه باللاعب على لسان مسؤوليه في الأسابيع الأخيرة، الأمر الذي تحدث عنه اللاعب هو الآخر.

وكان دي ليخت، 19 عاماً، من أبرز نجوم أياكس في مشوار الفريق نحو نصف نهائي دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

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