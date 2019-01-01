مانشستر يونايتد ينتصر على بيرنلي بثنائية راشفورد ومارسيال

انتصار مستحق..

استطاع مانشستر يونايتد أن يواصل نتائجه الإيجابية، وحقق فوزًا جديدًا خارج الديار على بيرنلي بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعت بينهما مساء السبت على ملعب تورف مور ضمن منافسات الجولة العشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

اليونايتد دخل المباراة وهو منتعش بالفوز الكبير الذي حققه على نيوكاسل في الجولة الماضية بالأولد ترافورد، عندما سحق كتيبة ستيف بروس برباعية لهدف، في الوقت الذي هُزم فيه بيرنلي من إيفرتون بهدف نظيف.

بدا الإرهاق واضحًا على كلا الفريقين نتيجة للعب المباراة بعد 48 ساعة من الجولة الماضية، ولكن على الرغم من ذلك كان الشوط الأول حافلًا بالندية والإثارة من الطرفين، مع خطورة وأفضلية أكثر لمانشستر يونايتد.

وبعد سلسلة من المحاولات، استطاع أنتوني مارسيال أن يستغل خطأ فادح من الظهير الأيسر تايلور، لينفرد بمرمى بيرنلي ويضع هدف المقدمة المستحق للضيوف في الدقيقة 44.

غياب مفاجئ لبوجبا عن مانشستر يونايتد أمام بيرنلي

مع بداية الشوط الثاني حاول اليونايتد أن يُعزز من تقدمه وكانت الفرصة مواتية أمام ماركوس راشفورد في أكثر من مناسبة، غير أن بوب تألق وحمى عرينه بنجاح، في الوقت الذي رفض فيه حكم المباراة احتساب ركلة جزاء عليها شكوك كثيرة لمارسيال.

بيرنلي بمرور الوقت أخذ في التحسن وبدأ في صناعة الخطورة، فوصل إلى مرمى دي خيا في فرصتين من تسديدتين، إلا أن الحارس الأسباني تألق وزاد عن مرماه ببسالة وحرم أصحاب الأرض من التعادل.

وفي أثناء اندفاع بيرنلي في الدقيقة الأخيرة في سبيل إدراك التعادل، قطع دانيل جيمس الكرة وركض ومنح ماركوس راشفورد انفرادًا بالحارس بوب، ليضع الدولي الإنجليزي هدف فريقه الثاني ويؤمن الثلاث نقاط الغالية بصورة رسمية.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد المانيو إلى النقطة 31 ويرتقي إلى المركز الخامس مستغلًا تعثر توتنهام بالتعادل مع نوريتش سيتي، فيما تجمد رصيد بيرنلي عند النقطة 24 في المركز الثالث عشر.