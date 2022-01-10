"مانشستر يونايتد يمتلك فريقًا ينافس على الهبوط"!

شن أسطورة مانشستر يونايتد، بول باركر هجومًا ضاريًا على فريقه السابق مؤكدًا أن "الشياطين الحمر" يفتقرون إلى الروح الكافية والطموح والروح القتالية.

آلام مانشستر يونايتد تضاعفت بعد أن تلقى هزيمة مخزية 1-0 أمام وولفرهامبتون في الأسبوع الحادي والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ليحتل "الشياطين الحمر" المرتبة السابعة مبتعدًا بفارق كبير نسبيًا عن المراكز الأولى في جدول ترتيب البريمييرليج.

ماذا قال بول باركر؟

وقال باركر في تصريحات أبرزها صحيفة "مترو": "الناس تحدثوا عن أن وجود رانجنيك كمرشد سيعطي هيكل وشكل لهذا الفريق، لكن المشكلة لا تزال تكمن في كيف يمكنك البناء عندما لا يرغب اللاعبون لديك في تقديم ما يكفي أو ليسوا جيدين بما يكفي".

وأضاف: "لقد رأينا ذلك ضد ولفرهامبتون. مانشستر يونايتد لديه خط وسط يصارع الهبوط في هذه اللحظة".

وأردف: "جميع لاعبي مانشستر يونايتد البارزين أمثال كريستيانو رونالدو وبرونو فرنانديش ورافائيل فاران، إن ما لم يكن لديهم هو الشجاعة والشغف والشجاعة لرؤيتهم خلال فترات صعبة، متى سنراهم".

واختتم: "إنه خط وسط سيئ والجميع يعرف ذلك. مانشستر يونايتد لديهم أسماء لكن ليس لديهم ما هو أكثر أهمية من أي شيء آخر وهو القلب والعاطفة والشجاعة".

ما هو موقف مانشستر يونايتد هذا الموسم؟

خسر يونايتد للمرة الأولى مع رانجنيك بالأسبوع الماضي على يد وولفرهامبتون بهدف نظيف في أولد ترافورد، وهذا ما أثار جدلًا كبيرًا في الصحف.

الحديث الآن عن أن رونالدو لم يتأقلم جيدًا في غرفة خلع الملابس ويجابه أزمات مع القائد هاري ماجواير، كما أنه يُعيق تطور بعض اللاعبين مثل ماسون جرينوود.

من جهته، سجل الدون 14 هدفًا هذا الموسم بمختلف البطولات، ومع ذلك فإن يونايتد بعيد عن المربع الذهبي للبريميرليج، وفي انتظار مواجهة أوروبية صعبة ضد أتلتيكو مدريد.

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