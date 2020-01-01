مانشستر يونايتد يلقي الكرة في ملعب المتمرد

هل يتراجع عن اتفاقه مع عملاق الكرة الإيطالية؟

كشفت بعض المصادر الإعلامية، عن خطة المدير التنفيذي لمانشستر يونايتد إد وودوارد، لعرقلة انضمام اللاعب الشاب تاهيث تشونج إلى صفوف إنتر.

وتحوم الشكوك حول مستقبل المراهق الهولندي منذ فترة، لعدم اتفاقه مع مسؤولي الشياطين الحمر بخصوص تمديد عقده الذي سينتهي مع حلول فصل الصيف المنتظر.

واقترن اسم ابن أكاديمية فينورد بأكثر من نادٍ إيطالي، في مقدمتهم إنتر وبدرجة أقل يوفنتوس، حتى أن بعض المصادر، أكدت اتفاق وكيل أعماله مع الأفاعي.

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وفي آخر تحديث لهذه الرواية، قال فابريزيو رومانو عبر صفحته على "تويتر"، إن عملاق البريميرليج تعمد وضع الكرة في ملعب اللاعب، ليقرر بنفسه مستقبله في المرحلة القادمة.

وأشار الصحفي إلى أن النادي عرض على اللاعب التجديد بعقد محسن حتى منتصف 2025، وذلك في حال أعطى ظهره لمشروع أنطونيو كونتي.

ووفقًا لنفس المصدر، فهناك اتفاق بين اللاعب وإنتر، لكن حجر العثرة يكمن في إصرار النادي على إرساله على سبيل الإعارة ولو لمدة موسم، ولهذا السبب لم يوقع صاحب الـ20 عامًا بعد.

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وجاء تشونج إلى "مسرح الأحلام" في صيف 2018 قادمًا من فينورد، وخلال هذه الفترة ظهر مع الفريق الأول في 14 مباراة في مختلف المسابقات، منهم خمس مباريات فقط على مستوى الدوري الإنجليزي الممتاز.

الجدير بالذكر أن إنتر تعاقد مع 3 لاعبين من صفوف مانشستر يونايتد منذ بداية الموسم، وكانت البداية بالبلجيكي روميلو لوكاكو وتبعه أليكسيس سانشيز في نفس الفترة -الميركاتو الصيفي الماضي-، قبل أن يرافقهما أشلي يونج في السوق الشتوية.