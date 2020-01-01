مانشستر يونايتد يقترب من التعاقد مع جوهرة برمنجهام

اللاعب ارتبط بالانضمام للعديد من الأندية الأوروبية

أشارت تقارير صحفية، إلى رغبة إدارة مانشستر يونايتد في التعاقد مع الشاب جود بيلينجهام، لاعب برمنجهام خلال الفترة القادمة.

وكانت إدارة الشياطين الحمر، قريبة من التعاقد مع صاحب الـ 16 عاماً، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية مقابل 30 مليون إسترليني.

ووفقاً لصحيفة سكاي سبورت، فإن اللاعب الشاب، تواجد اليوم في مقر تدريبات مانشستر يونايتد، بعد حضوره ديربي مانشستر بالأمس.

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ولعب يونايتد امام جاره سيتي بالأمس، في قمة الجولة الـ 29 من البريميرليج، والتي حسمها الشياطين الحمر بهدفين دون رد.

ومن جانبها سمحت إدارة برمنجهام للأندية التي ترغب في الحصول على توقيع اللاعب الشاب.

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وأكد التقرير الصحفي، إلى وجود اهتمام كبير من العديد من الأندية الأوروبية باللاعب الشاب وعلى رأسهم مانشستر يونايتد وبوروسيا دورتموند الألماني.

وشارك بيلينجهام رفقة منتخب إنجلترا تحت 15 عاماً، عندما كان بعمر الـ 13 فقط واستطاع خطف الأنظار إليه ليصبح واحد من المواهب المنتظرة في القارة العجوز.

جدير بالذكر أن بيلينجهام، شارك مع برمنجهام في هذا الموسم خلال 32 مباراة بكافة المسابقات نجح خلالهم في تسجيل أربعة اهداف وصنع ثلاثة آخرين.