ماذا قال توماس توخيل بشأن مستقبله بعد مغادرة بايرن ميونيخ؟

كشف الألماني توماس توخيل، المدير الفني السابق لفريق بايرن ميونيخ الألماني، عن قراره النهائي، بشأن تدريب مانشستر يونايتد الإنجليزي، في الموسم المقبل، خلفًا للمدرب إريك تين هاج.

ورحل توماس توخيل عن تدريب بايرن ميونيخ مع نهاية موسم 2023-2024، وكان العملاق البافاري قد أعلن عن قرار الاستغناء عنه منذ شهر فبراير الماضي، بعد موسم شهد تعثر البايرن وخسارته لقب الدوري الألماني الذي ذهب لخزانة باير ليفركوزن للمرة الأولى في تاريخه، فيما قاد الفريق إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، قبل الخسارة أمام ريال مدريد الإسباني، بعد مواجهة ملحمية في مباراة الإياب، التي شهدت نجاح الميرينجي في قلب الطاولة على منافسه البافاري بأقدام خوسيلو، من تأخر بهدف إلى الفوز (2-1).

وأوضح الإعلامي فابريتسيو رومانو، المختصّ بسوق الانتقالات العالمية، أن توخيل لا يخطط لتولي مهمة مانشستر يونايتد؛ كونه يريد أخذ قسط من الراحة، وعدم تدريب أي فريقٍ هذا الصيف، كما قرر المدرب الألماني عدم الاستمرار في المحادثات مع مسؤولي يونايتد، بعد اجتماعه في الأسابيع الأخيرة، خاصة بعدما أجرى توخيل محادثات مع السير جيم راتكليف في موناكو، حول اتخاذ مسيرة تدريبية جديدة في قلعة أولد ترافورد.

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وطبقًا لقرار توخيل، فإن إدارة مانشستر يونايتد ستؤجل حسم مصير المدير الفني إريك تين هاج، بعد خروج توخيل من حساباتها، حيث بات المدرب الهولندي مرشحًا بقوة لمغادرة النادي الإنجليزي، بعد موسم مخيب للآمال في الدوري، حيث احتل الفريق المركز الثامن في الجدول، ورغم تتويج المان يونايتد بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي، على حساب جاره مانشستر سيتي، إلا أن ترتيب البريميرليج، جعل نسبة فرص بقاء المدرب ضئيلة.

وأنهى بايرن ميونيخ موسم 2023-2024، في المركز الثالث بجدول الدوري الألماني، برصيد 72 نقطة من 34 مباراة، ليبتعد عن ليفركوزن، حامل اللقب، بفارق 18 نقطة.