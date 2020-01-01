مانشستر يونايتد يُعلن عن شكل مدرجات أولد ترافورد بعد كورونا

بادرة مميزة..

قررت إدارة مانشستر يونايتد أن تضع في مدرجات ملعب أولد ترافورد صورًا لأكثر من 40 ألف متفرج لمساندة الفريق في مبارياته المتبقية من الدوري الإنجليزي الممتاز.

البريميرليج سيعود للحياة بدايةً من غد الأربعاء، وستكون أولى مباريات يونايتد خارج الديار أمام توتنهام يوم الجمعة في ملعب السبيرز بالعاصمة لندن وبدون حضور جماهيري.

وبسبب فيروس كورونا، لن تتمكن جماهير الشياطين الحمر من التواجد في مدرجات أولد ترافورد، ما استدعى الإدارة لاتخاذ إجراءات لتعويض اللاعبين وتعويض ثمن التذاكر أيضًا.

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المبادرة الأولى هي وضع صور الجمهور في المدرجات، إلى جانب مبادرة "في الملعب" التي ستتيح للمشجعين الظهور فعليًا في اللوحات الرقمية حول الملعب.

هذا إضافة إلى إعلان النادي عن أن ما تبقى من المدرجات سوف يُكتسى بمزيج من اللافتات التي ستشمل شعار النادي وألوانه، ورسائل الدعم للعاملين في المجال الصحي وكذلك رسائل ضد العنصرية.

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كما طُلِب من المشجعين أن يقوموا بتقديم أفضل احتفالاتهم بالرقص والهتاف والأغاني عبر تطبيق النادي الرسمي من أجل الاستعانة بذلك عبر القنوات الناقلة للمباريات.

وأطلق كذلك يونايتد تحذيرًا شديد اللهجة للجماهير بألا يسافروا أو يقتربوا من ملعب أولد ترافورد قبل المباريات، مع الإعلان عن إغلاق متجر النادي في تلك الأيام لمنع أي نوع ممكن من التجمعات.

يذكر أن مانشستر يونايتد يحتل المركز الخامس في جدول ترتيب البريميرليج بفارق 3 نقاط فقط عن تشيلسي، صاحب المركز الرابع، الذي يُعد الهدف الأول لكتيبة أولي جونار سولشاير.